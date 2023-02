Meteo, aggiornamento: Neve alla Valle Benedetta

Home

26 Febbraio 2023

Livorno 26 febbraio 2023

Aggiornamento situazione meteo da parte della Protezione Civile comunale:

Pioggia: rovesci contenuti, con cumulati bassi.

Vento: grecale con velocità di 70 km/h e raffiche a 95 km/h, che sta determinando numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco.

Neve: sul rilievo della Valle Benedetta è in corso una nevicata per il momento di modesta entità, Alle ore 18.30 iniziato un primo sopralluogo tecnico per valutare eventuali criticità: la nevicate persiste ma con accumuli non rilevanti. Già programmato un secondo sopralluogo per le ore 5.30.

Un mezzo sgombraneve attivato dalla Provincia sta operando sulla S.P.5.

Attivato un mezzo spargisale, altri spargisale sono in preallerta.

Si ricorda che è stesa fino alle ore 12.00 di domani domenica 27 febbraio l’allerta gialla per vento forte.

