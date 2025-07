Home

Meteo, codice giallo prorogato, c’è anche vento forte

6 Luglio 2025

Livorno 6 luglio 2025 Meteo, codice giallo prorogato, c’è anche vento forte

Maltempo, codice giallo sulla Toscana prolungato fino a lunedì 7

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando a piogge e temporali si assoceranno anche forti venti di libeccio.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino di criticità estendendo a tutta la regione il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle ore 10 di domani, lunedì 7.

Per tutta la giornata di domani, lunedì, codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli. Per il rischio mareggiate il codice giallo sarà in vigore dalle 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.