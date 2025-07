Home

5 Luglio 2025

Meteo, domenica Allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico idraulico

Livorno 5 luglio 2025 Meteo, domenica Allerta gialla per forti temporali e rischio idrogeologico idraulico

Dalle ore 7.00 alle 13.00 di domani domenica 6 luglio per la zona di Livorno e Gorgona emessa allerta gialla per Temporali e rischio idrogeologico

Il Centro Funzionale della Regione Toscana nel bollettino odierno prevede per la Toscana i seguenti fenomeni:

Pressione in calo per l’avvicinarsi di una perturbazione. Tempo via via più instabile.

PIOGGIA:

nel pomeriggio di oggi, sabato, possibili temporali sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino con cumulati medi non significativi e massimi fino a 20-30 mm. Nella mattina di domani, domenica, possibilità di temporali, anche forti, sulla costa e sulle zone limitrofe. Cumulati medi fino a 10-20 mm, massimi fino a 40-60 mm raggiungibili anche in breve tempo (1 ora).

Nel pomeriggio temporali sparsi più probabili sulle zone interne e in particolare sull’Appennino;. In serata e nella notte successiva condizioni marcatamente instabili con forti temporali prima sulle zone settentrionali, in trasferimento su quelle centrali nel corso della notte. Cumulati massimi fino a 30-50 mm. Previsione con alto grado di incertezza.

TEMPORALI:

nel pomeriggio di oggi, sabato, possibili temporali sulle zone interne e soprattutto sull’Appennino.

Nella mattina di domani, domenica, possibilità di temporali sulla costa e sulle zone limitrofe, nel pomeriggio sulle zone interne e in particolare sull’Appennino. In serata e nella notte successiva condizioni marcatamente instabili con temporali prima sulle zone settentrionali, in trasferimento su quelle centrali nel corso della notte. I temporali potranno risultare forti e accompagnati da colpi di vento e grandine. Previsione con alto grado di incertezza.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

