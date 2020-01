Meteo, Maltempo: Vento con raffiche fino a 80Kmh, è allerta gialla

Home

18 gennaio 2020

Toscana 18 gennaio 2020 – La regione Toscana ha diramato dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, domenica 19 gennaio 2020 un’allerta meteo gialla per vento forte.

Vento forte con raffiche fino a circa 80Kmh. Possibilità di: danni circoscritti, pericolo occasionale per le persone, caduta di rami e alberi malati, occasionalmente di tegole, danni a strutture provvisorie (ponteggi, verande, tensostrutture leggere, etc.) Possibile limitazione attività o eventi all’aperto.

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani, guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi

Tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.