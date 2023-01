Home

Cronaca

Meteo nel weekend di Befana: previste piogge, neve e calo temperature

Cronaca

5 Gennaio 2023

Meteo nel weekend di Befana: previste piogge, neve e calo temperature

Livorno 5 gennaio 2023 – Meteo nel weekend di Befana: previste piogge, neve e calo temperature

Con il prossimo weekend cambierà tutto. Dopo la Befana, è previsto larrivo il primo ciclone del 2023. Tra Sabato 7 e Domenica 8 su molte regioni ritorna la pioggia, ma ci sarà pure la neve.

Il primo ciclone dell’anno è in grado di innescare una perturbazione piuttosto estesa e ricolma di precipitazioni, come non si vede ormai da tanto tempo.

Le prime piogge sono previste già da Sabato 7, specie in Liguria e Toscana, poi, tra la successiva notte e le prime ore di Domenica 8, la perturbazione riuscirà a sfondare in maniera più marcata su buona parte dell’Italia, dando il via ad una fase di intenso maltempo.

Domenica 8 Gennaio, le zone più a rischio pioggia saranno Liguria (colpito maggiormente il Levante con possibili nubifragi), Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana dove sono attesi fino a 70 mm entro la fine della giornata (colore viola).

Possibili rovesci, sono previsti, su Lazio, Umbria, fascia appenninica, Campania e Sardegna.

Sulle Alpi tornerà la neve, a partire dai 900/1000 metri di quota mentre sugli Appennini, i fiocchi cadranno solo oltre i 1500/1600 metri.

Per le temperature è previsto un abbassamento e a riportarsi su valori più consoni al periodo.