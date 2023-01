Home

Meteo, neve: emesso codice giallo su tutta la Toscana

18 Gennaio 2023

Meteo, neve: emesso codice giallo su tutta la Toscana

Livorno 18 gennaio 2023 – Meteo, neve: emesso codice giallo su tutta la Toscana

Dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, giovedì 18 gennaio Codice giallo per rischio neve

L’ultimo bollettino diramato dal Centro funzionale meteo della protezione civile regionale prevede condizioni di criticità (codice giallo) su tutto il territorio della Toscana per la possibilità di nevicate, soprattutto sulle zone collinari.

Il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 18 gennaio, alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, giovedì 19 gennaio.

Cessa anticipatamente, invece, lo stato di criticità per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, vento e mareggiate previsto per oggi per varie zone della Toscana, tra cui Livorno e Gorgona.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

In previsione di neve si consiglia di spostarsi con mezzi dotati di pneumatici invernali o catene, di prestare massima prudenza alla guida di autovetture e motocicli riducendo la velocità, di utilizzare se possibile i mezzi di trasporto pubblico.

