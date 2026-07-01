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Cronaca

Meteo, prorogata allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Cronaca

1 Luglio 2026

Meteo, prorogata allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Livorno, 1 luglio 2026 Meteo, prorogata allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno del suo Centro funzionale meteo, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana a causa del maltempo.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, la validità del codice giallo in corso per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore è prolungata fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, giovedì 2 luglio.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.