Meteo prorogato anche al 14 giugno il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico

Livorno, 13 giugno 2023 – La Protezione civile regionale ha prolungato la validità del codice giallo in corso per possibili forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, mercoledì 14 giugno. L’avviso è valido per tutto il territorio della Toscana.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti: