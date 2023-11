Home

Meteo Rosignano, situazione ancora critica. Due nuove ordinanze del Sindaco Donati

4 Novembre 2023

Livorno 4 novembre 2023 – Meteo Rosignano, situazione ancora critica. Due nuove ordinanze del Sindaco Donati

Prosegue l’allarme maltempo. Il Centro Operativo Comunale (COC) è attivo sul territorio con 4 squadre di operai, 4 ditte esterne e il prezioso contributo dei volontari di Pubblica Assistenza e Croce Rossa. Nonostante questo la situazione è ancora critica: a partire da venerdì sera sono già cadute 100 piante ad alto fusto, senza contare i rami, e il COC ha ricevuto oltre 200 richieste di intervento. Sono terminate transenne e cartelli a disposizione della Protezione Civile che, insieme ai Vigili del Fuoco, sta intervenendo prioritariamente per mettere in sicurezza le situazioni di pericolo contingibile e urgente. Le segnalazioni meno urgenti sono state prese in carico e saranno smaltite anche nei prossimi giorni.

L’allerta meteo è ancora in corso: il centro funzionale regionale ha emesso codice arancione per pioggia e mareggiate e codice giallo per rischio idrogeologico, temporali e venti, fino alle ore 23.59 di domani 05 novembre 2023. Per questo motivo il Sindaco Daniele Donati, con ordinanza n. 691/2023, ha disposto la chiusura degli impianti sportivi all’aperto, il divieto di tutte le attività in tensostrutture, l’annullamento di tutte le manifestazioni all’aperto, il divieto di attività, quali balneazione, pésca e similari, sulle coste. Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione; non sostare in zone particolarmente esposte al vento in particolar modo in prossimità di aree verdi, strade alberate e cimiteri; evitare di percorrere strade costiere, evitare soste su moli, ponti e pontili, spiagge e scogliere, e l’uso di imbarcazioni.

Si invita a chiudere tende, ombrelloni, strutture precarie e di assicurare gli oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento mettendo in pericolo la pubblica incolumità; ai cantieri edili di assicurare la stabilità delle recinzioni di cantiere e delle impalcature, rimuovendo ogni oggetto, struttura o attrezzo di lavoro che potrebbe cadere sul suolo o essere trasportato dal vento mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e delle cose.

In seguito all’evento meteorico del 2 e 3 novembre che ha provocato fenomeni alluvionali in tutto il territorio regionale -tra cui il nostro Comune-, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato di emergenza. A tale proposito, in considerazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione n. 4 del 3 novembre 2023 per la gestione dei rifiuti urbani raccolti nei territori colpiti dai fenomeni alluvionali, il Sindaco Daniele Donati con ordinanza n. 690/2023 ha individuato le aree di primo raggruppamento per i rifiuti derivanti dall’emergenza. Nel nostro comune i rifiuti derivanti dai fenomeni meteorici potranno essere conferiti presso il Centro di raccolta delle Morelline, che rimarrà aperto in via straordinaria anche nella mattinata di domenica 05/11/2023. Da lunedì oltre che al centro di raccolta sarà possibile conferire i rifiuti anche presso: l’area di parcheggio ubicata presso loc. Mazzanta in via di Pozzuolo e l’area di parcheggio situata in loc. Spianate in via delle Spianate. Al fine di garantire il corretto smaltimento, le aree saranno sorvegliate dal personale del Gestore dei rifiuti urbani REA spa

