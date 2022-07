Home

Meteo: settimana rovente, notti da 30 gradi, di giorno previste punte di 39-41° C anche a Firenze

20 Luglio 2022

METEO – 20 luglio 2022

Meteo, si prospetta una settimana rovente. Oggi 9 città da bollino rosso

Afa quasi fino a fine mese sull’Europa centro-meridionale

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, questa, molto probabilmente sarà la settimana più calda di questo anno

Da oggi infatti, in Italia sono previste temperature “in continuo e costante aumento” con punte di 39-41°C in città come Milano, Pavia, Bologna, Ferrara, Padova, Firenze.

Di notte, invece, almeno fino alle 23, le temperature previste rasenteranno intorno ai 30°C in tantissime città del Nord e della Toscana.

Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede la crescita del numero delle città da bollino rosso

I primi due giorni della settimana erano cinque e da oggi passeranno a nove

Le città da bollino rosso sono: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Con l’aumentare del caldo salirà nei prossimi giorni anche il numero delle città con bollino arancione.

In Alto Adige si è registrata la giornata più calda dell’anno con 38 gradi, il record storico è di 40,1 gradi registrato l’11 agosto 2003.

Proprio nei giorni scorsi l’Osservatorio Geofisico di Unimore ha sottolineato che “l’estate 2022, inziata a maggio, è molto simile all’estate del 2003 il cui caldo venne definito ‘Hyperestremo'”.

Con la nuova ondata di caldo eccezionale gli esperti del ministero della Salute ricordano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, di bere acqua e mangiare frutta fresca.

E’ di fondamentale importanza proteggere i bambini e soprattutto gli anziani, il cui organismo ha una capacità ridotta di mantenere costanti alcuni parametri vitali.

Per gli esperti il caldo intenso potrebbe insistere anche la prossima settimana, con aggravi alla situazione idrica

