Home

Cronaca

Meteo Temporali Forti sulla Toscana tranne sulle coste, oggi allerta gialla

Cronaca

30 Giugno 2026

Meteo Temporali Forti sulla Toscana tranne sulle coste, oggi allerta gialla

Livorno 30 giugno 2026 Meteo Temporali Forti su tutta la toscana ma non sulla costa, oggi allerta gialla

Temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico, codice giallo per martedì 30 giugno

Persiste il campo di alta pressione ma aumenta l’instabilità con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio-sera di ieri, lunedì, sulle zone interne (fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto). Domani, martedì, possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne, associati a colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di domani, martedì, per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo