Mezzi abbandonati, la municipale ne rimuove 61. Durante i controlli ritrova 3 auto rubate

4 Maggio 2022

Livorno 4 maggio 2022

Rimozione mezzi abbandonati in strada, il bilancio delle operazioni svolte nel mese di aprile dalla polizia municipale

Sono state censite e poi rimosse 31 biciclette in stato di abbandono da via del Vigna, Garibaldi, Mentana, Del corona, largo Cisternino, Avvalorati, Barchette, Maggi, Mameli, Roma, S. Jacopo, Calatafimi, Borgo s. Jacopo, Padula.

Per quanto riguarda i veicoli a motore fuori uso, sono stati rimossi 18 rottami a due ruote: le vie delle quali sono stati rimossi sono Sorgenti, Poerio, Menotti, Giolitti, Bengasi, Foscolo, Santa Fortunata, Fiume, Abba Amendola, Savonarola.

12 veicoli giacenti sulla pubblica via da tempo in zona Shangai, Corea , Stazione e Salviano sono stati sequestrati per assenza di copertura assicurativa .

Durante i controlli sui veicoli in sosta sono stati rinvenute 3 auto rubate restituite quindi ai legittimi proprietari.

