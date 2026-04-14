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Mezzi pesanti, Romito vietato fino a dicembre, 206 circolazione libera fino a metà giugno

Cronaca

14 Aprile 2026

Mezzi pesanti, Romito vietato fino a dicembre, 206 circolazione libera fino a metà giugno

Livorno 14 aprile 2026 Mezzi pesanti, Romito vietato fino a dicembre, 206 circolazione libera fino a metà giugno

Si è tenuta oggi in Prefettura a Livorno la riunione del tavolo tecnico permanente dedicato alla viabilità del tratto del Romito e della Strada Regionale 206, con la partecipazione dei Comuni interessati, delle forze di polizia, della Provincia, di ANAS e degli altri soggetti istituzionali e tecnici coinvolti.

Per quanto riguarda il Romito, è stata disposta la proroga del divieto di transito ai mezzi pesanti fino al 15 dicembre 2026 nel tratto compreso tra Montenero (Maroccone) e Chioma.

Alla luce delle criticità emerse e dei recenti incidenti, è stato inoltre deciso un rafforzamento immediato dei controlli su velocità, comportamenti di guida e guida sotto l’effetto di alcol o sostanze.

Parallelamente, la Prefettura attiverà un tavolo tecnico operativo ristretto, che si riunirà già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire ulteriori misure rapide e concrete da attuare in vista della stagione estiva. Tra le principali ipotesi allo studio: riduzione dei limiti di velocità nei tratti più urbanizzati, installazione di sistemi di videosorveglianza, individuazione di aree per l’inversione di marcia in sicurezza e nuovi spazi di sosta.

Per quanto concerne la Strada Regionale 206, è stato deciso di mantenere l’attuale regime di libera circolazione dei mezzi pesanti fino al 15 giugno 2026, al fine di consentire un monitoraggio aggiornato dei flussi di traffico e una valutazione complessiva del sistema viario.

Nel corso della riunione si è preso atto della richiesta avanzata dalla Provincia di Livorno alla Regione Toscana per un piano di interventi articolato su più livelli:

– 2,7 milioni di euro per interventi urgenti di manutenzione ordinaria;

– 15,4 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria in assenza di incremento del traffico pesante;

– fino a 35 milioni di euro per interventi strutturali in caso di aumento dei flussi di traffico pesante.

L’assetto della circolazione sulla SR 206 sarà rivalutato alla scadenza del 15 giugno, anche alla luce degli esiti del monitoraggio e delle decisioni che saranno assunte in sede istituzionale.

Il Prefetto ha sottolineato: «Sul Romito abbiamo assunto decisioni chiare e responsabili: il divieto ai mezzi pesanti prosegue e i controlli saranno ulteriormente intensificati. La sicurezza delle persone viene prima di tutto».

E sulla SR 206: «I dati evidenziano la necessità di un progressivo salto di qualità nella programmazione degli interventi, nel segno della piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte».