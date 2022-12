Home

Mezzi pubblici gratuiti per le festività di Natale, Aci: “è davvero una soluzione per migliorare la qualità della vita in città?”

8 Dicembre 2022

Livorno 8 dicembre 2022

Aci Livorno si chiede se l’iniziativa dei mezzi pubblici gratuiti durante le festività natalizie sia davvero una soluzione concreta per migliorare la qualità della vita della nostra città.

Aci:” È partita l’iniziativa del Comune di Livorno che offrirà durante le festività

e in collaborazione con Autolinee Toscane e Tirrenica Mobilità alcuni

servizi gratuiti rivolti a tutti i cittadini, autobus, bike-sharing e la funicolare di Montenero saranno infatti completamente gratuiti.

Aci Livorno si sofferma sul servizio del trasporto pubblico gratuito chiedendosi se davvero l’abbattimento del normale prezzo del biglietto

di un euro e 50 cent., per alcuni giorni durante il mese di dicembre, possa rappresentare una vittoria a favore dell’ambiente e un plauso contro le emissioni nocive nell’aria, ma soprattutto rappresentare un incentivo a lasciare l’auto a casa.

L’uso del mezzo pubblico è un’abitudine ovvero una necessità, chi abitualmente non lo usa continuerà molto probabilmente a non usarlo, non credendo quindi che l’omaggio di 1.50€ faccia la differenza.

Sarebbe interessante se Autolinee Toscane verificasse, con un personale addetto, l’effettiva presenza e utilizzo dei mezzi pubblici offerti gratuitamente durante il periodo festivo per capire se effettivamente ci sia un incremento di utenti.

Il suggerimento di Aci Livorno, come già detto più volte, era semplicemente quello di offrire una navetta gratuita ed elettrica che garantisse a tutti di potersi spostare nelle varie parti della città.

Una navetta in versione “natalizia” al servizio dei cittadini e dei numerosi

turisti che per necessità parcheggiano in zone lontane dal centro

