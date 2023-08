Home

“Mezzi Rea e cassonetti puliti in maniera insufficiente”, Scarascia (FdI): Cittadini, turisti e dipendenti dell’azienda pagano le conseguenze del disinteresse del Comune

23 Agosto 2023

Rosignano (Livorno), 23 agosto 2023 – “E’ estate, il caldo si fa sentire, ma Fratelli d’Italia non è in vacanza” – sottolinea Stefano Scarascia – dirigente e capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Consiglio Comunale”

“Continuiamo a lavorare sul territorio e, soprattutto, a sforzarci di recepire e valorizzare le voci, le richieste e talvolta le vere e proprie grida di dolore che vengono dai cittadini e dai turisti presenti sul nostro territorio”

un turismo, peraltro, che vede numeri “minori rispetto alle aspettative e ciò sicuramente anche per gli errori,

le disattenzioni e le scelte sbagliate dell’Amministrazione targata PD, arroccata nel Palazzo ed impegnata ormai solo in una disperata campagna elettorale”.

Scarascia nello specifico denuncia la situazione della gestione rifiuti, aggravata dalle alte temperature estive:

“Ci sono giunte segnalazioni relative ad una situazione molto grave ed imbarazzante.

I mezzi della REA, società affidataria del servizio raccolta rifiuti, non vengono puliti e bonificati in modo sufficiente

e ciò non viene fatto in maniera sufficiente anche per i cassonetti destinati alla raccolte dei rifiuti connessi alle attività commerciali”.

“Ovviamente questa situazione – sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia – comporta che la insopportabile scia maleodorante venga percepita in maniera particolarmente intensa e

fastidiosa dai residenti e dai vacanzieri, già costretti a sopportare i profumi degli innumerevoli cassonetti;

è infatti evidente che la situazione è forse peggiore rispetto allo scorso anno; quindi le promesse dell’Amministrazione, che aveva invocato l’ “anno di prova” per il nuovo sistema di raccolta, sono state smentite dai fatti.

Sistema sbagliato ed incapacità manageriale, non certo mancanza di impegno e di buona volontà da parte degli operatori”.

“La dirigenza di REA ha previsto un significativo incremento degli interventi di pulizia e bonifica dei mezzi? Ne sta verificando l’efficacia, anche ascoltando i dipendenti che sono sul campo, per ordinare un immediato incremento?

Il sindaco ed il competente assessore ritengono di intervenire autorevolmente nella vicenda o si accontentano di aspettare che passi il caldo”?

Fratelli d’Italia evidenzia un ulteriore aspetto della questione “sicuramente il più delicato e grave!”

“Il disagio dei cattivi odori tocca tutti ma, per fortuna, per tempi relativamente brevi; ciò non vale per i lavoratori impegnati nei vari servizi di raccolta, i quali sono invece esposti per l’intera durata del turno lavorativo al “trattamento”,

in altri termini pagano per primi e più di tutti il disinteresse dell’Amministrazione”.

“Ricordiamo – aggiunge Scarascia – che molti di questi lavoratori sono stagionali e gran parte di loro in attesa di concorso per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato: è facile pensare che siano interlocutori deboli e comunque poco ascoltati per tanti, tanti motivi.

Non è facile protestare contro chi tra un mese o due deciderà del tuo destino. Fratelli d’Italia chiede con forza che la questione venga affrontata , e subito”.

Ci schieriamo senza esitazioni dalla parte di tutti i lavoratori della REA – in particolare dei “precari” che hanno voce flebile – e li ringrazia per il loro impegno.

Fratelli d’Italia non mancherà di intraprendere ogni possibile iniziativa a loro tutela”.