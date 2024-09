“Mezzo troppo grande”, spariscono i cassonetti da via Ernesto Rossi. Ecco dove smaltire i rifiuti

Home

28 Settembre 2024

I cassonetti stradali per la raccolta della spazzatura sono stati rimossi da via Ernesto Rossi a Livorno, generando malcontento e confusione tra i residenti. Diversi cittadini hanno infatti segnalato alla redazione il disagio causato dalla sparizione improvvisa dei contenitori e dall’incertezza su come gestire i rifiuti domestici.

Inizialmente, un avviso affisso sui cassonetti aveva informato i residenti della loro imminente sostituzione. Tuttavia, una volta rimossi, i cittadini sono stati successivamente avvisati che i cassonetti non sarebbero stati più ripristinati. Questo cambio di comunicazione ha creato confusione, lasciando molti a chiedersi come smaltire correttamente i rifiuti in futuro.

La rimozione è avvenuta a causa dell’incompatibilità tra i nuovi cassonetti e il mezzo necessario per il loro svuotamento. Il nuovo veicolo, più grande, trova infatti difficoltà a percorrere la stretta via Ernesto Rossi. Di conseguenza, i cassonetti non verranno più reinstallati.

I residenti che facevano uso di questi contenitori potranno ora utilizzare i punti di raccolta vicini. Sono infatti disponibili altri cassonetti per la raccolta differenziata in Via Ernesto Rossi (lato ovest), Via Maggi e Corso Amedeo.

Aamps, l’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti, ha precisato che non è direttamente responsabile di questa decisione, in quanto risponde alle disposizioni comunali e ai piani decisi dal Comune di Livorno. Inoltre ribadisce che sui cassonetti erano affissi avvisi di rimozione e non sostituzione come dichiarato da alcuni cittadini

La confusione sollevata dalla rimozione improvvisa e il mancato riposizionamento dei cassonetti ha spinto molti residenti a cercare chiarimenti, ma per il momento l’unica soluzione è l’utilizzo delle postazioni di raccolta più vicine.

