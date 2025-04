Home

13 Aprile 2025

Livorno 13 aprile 2025 “Mi sposti l’auto”, poi vogliono 400 euro. Denunciati due albanesi

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto, all’esito di un’indagine, hanno denunciato all’AG di Livorno due uomini originari dell’est Europa, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di tentata estorsione ai danni di un 50enne livornese.

Secondo l’ipotesi investigativa, la vittima, mentre si trovava all’interno di un bar cittadino sito in zona Corea, sarebbe stato avvicinato da uno dei due, da lui conosciuto solo di vista, il quale essendo senza patente, gli avrebbe chiesto il favore di spostare un’auto, posteggiata nelle vicinanze. L’uomo ha acconsentito a guidare l’auto in questione per poche centinaia di metri dopodiché è tornato al bar per riconsegnare le chiavi. A quel punto, con suo stupore, si sarebbe sentito chiedere se intendesse acquistare l’auto che aveva guidato poco prima. Rispondendo negativamente, non avendo mai avuto tale intenzione, gli veniva richiesto di consegnare 400 euro per quel mancato affare, somma che la vittima si è rifiutato di versare. La cosa però non sarebbe finita lì perché qualche giorno dopo i due denunciati avrebbero reiterato la richiesta di 400 euro minacciandolo di gravi conseguenze nel caso non avesse pagato. A questo punto la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini per ricostruire gli eventi.

Analizzate le telecamere della zona interessata, grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, i militari hanno concentrato l’attenzione sui due soggetti, già noti e non nuovi a simili comportamenti, denunciandoli penalmente per tentata estorsione in concorso.