Home

Politica

Mia Diop (PD) al presidio italo-palestinese, chiarimenti e condanna di Hamas

Politica

11 Ottobre 2023

Mia Diop (PD) al presidio italo-palestinese, chiarimenti e condanna di Hamas

Livorno 11 ottobre 2023 – Mia Diop (PD) al presidio italo-palestinese, chiarimenti e condanna di Hamas

“Condanno con sdegno senza sé e senza ma l’attacco terroristico di Hamas che ha portato alla morte di centinaia di vittime innocenti.

Quello che è successo non fa certo bene alla causa palestinese e non fa altro che acuire le tensioni in un’area già martoriata.

Ci tengo inoltre a precisare che il presidio a cui ho partecipato sabato, a titolo personale e senza intervenire, riguardava la richiesta di liberazione di un ragazzo italo-palestinese, Khaled El Qaisi, arrestato in circostanze poco chiare e senza un capo d’accusa. Niente a che fare con quanto accaduto negli ultimi giorni, che appunto condanno con forza. Non asseconderò strumentalizzazioni su temi così delicati e complessi.”

Lo dichiara Mia Diop, componente della Direzione nazionale del Partito Democratico Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin