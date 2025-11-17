Mia Diop: Porterò la Gen Z dentro ogni decisione della Regione

Home

17 Novembre 2025

La vicepresidente della Regione: “La libertà è la base dell’emancipazione femminile”

Emozione e determinazione hanno caratterizzato l’intervento di Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, durante l’apertura di “La Toscana delle Donne”, uno degli appuntamenti più attesi dedicati ai temi dell’emancipazione femminile e dei diritti.

Diop ha parlato con forza del significato profondo della parola libertà, elemento che considera «un punto imprescindibile nel percorso di emancipazione, per tutti, ma ancora di più se guardiamo dalla prospettiva femminile».

Secondo la vicepresidente, infatti, la libertà rappresenta una condizione necessaria affinché ogni donna possa «realizzarsi, autodeterminarsi, crescere e soprattutto scegliere». È da questo concetto – semplice nella forma ma decisivo nella sostanza – che parte il messaggio lanciato alla platea: la libertà come base per ogni possibilità futura.

Nel suo intervento, Diop ha sottolineato l’importanza di ritrovarsi tutti insieme, uomini e donne, per confrontarsi su un tema che resta centrale nella società di oggi: «Essere qui stasera significa riconoscere quanto sia fondamentale parlare di diritti e libertà delle donne».

Interrogata sugli obiettivi del suo nuovo percorso istituzionale, Diop ha delineato una visione chiara: «L’obiettivo generale sarà portare la Gen Z dentro ogni decisione». Una scelta precisa, che punta a includere nelle politiche regionali le nuove generazioni, spesso protagoniste di cambiamenti sociali, culturali e digitali.

La vicepresidente ha inoltre ribadito che la sua azione politica seguirà linee definite e solide: progressismo, femminismo e giustizia sociale saranno «la bussola» che guiderà ogni scelta futura.

Obiettivi che confermano la volontà di costruire una Toscana più inclusiva, più moderna e più attenta ai diritti.

Con l’apertura di “La Toscana delle Donne”, si apre così anche il percorso istituzionale e culturale di Mia Diop, caratterizzato da una visione che mette al centro libertà, partecipazione e uguaglianza.

