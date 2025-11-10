Home

10 Novembre 2025

10 Novembre 2025

Mia Diop Vicepresidente della Regione Toscana, Gazzetti: "Un risultato che racconta rinnovamento e fiducia"

Livorno 10 novembre 2025

Francesco Gazzetti: “Con Mia Diop vicepresidente della Regione Toscana, una gioia immensa. Un risultato che racconta rinnovamento e fiducia”

“Chiedimi se sono felice!” – così Francesco Gazzetti, ex consigliere regionale del Partito Democratico, commenta la nomina di Mia Diop a vicepresidente della Regione Toscana, designata dal presidente Eugenio Giani nella nuova Giunta regionale.

Una notizia che Gazzetti accoglie con entusiasmo e orgoglio, sottolineando il valore politico e umano della scelta:

“La gioia di sapere che Eugenio Giani ha scelto come vice presidente Mia Diop è immensa. Un sentimento politico e personale straripante.”

Nel suo messaggio, Gazzetti esprime gratitudine al presidente Eugenio Giani per la decisione e riconoscenza verso la segretaria nazionale del PD Elly Schlein e il segretario regionale Emiliano Fossi, citando anche Marco Furfaro e Igor Taruffi per il lavoro di squadra che – sottolinea – “sprigiona energia, speranza e profondo rinnovamento”.

L’ex consigliere parla di un risultato politico importante per l’intera area livornese, frutto di un percorso di impegno e coesione:

“Mi godo la soddisfazione di aver contribuito a cogliere un obiettivo che qualcuno pensava fosse irraggiungibile e che ribalta la situazione politica nella quale ci trovavamo sino a pochi anni fa.”

Un successo che, secondo Gazzetti, appartiene anche alla Federazione livornese del PD e alla comunità politica cittadina, guidata dal segretario Alberto Brilli, con il sostegno del capogruppo Piero Tomei e del presidente del consiglio comunale Pietro Caruso.

Guardando al futuro, Gazzetti conclude con un messaggio di fiducia:

“Con Mia Diop in Giunta e Alessandro Franchi in Consiglio siamo certi di avere due ottimi rappresentanti che seguiranno con passione e competenza le questioni dei nostri territori e della Toscana tutta. Che gioia! Che felicità! Avanti insieme, avanti così!” Mia Diop Vicepresidente della Regione Toscana, Gazzetti: “Un risultato che racconta rinnovamento e fiducia”