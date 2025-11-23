Home

Mia Diop Vicepresidente della Regione Toscana Mia ricorda Loris Rispoli

23 Novembre 2025

Mia Diop Vicepresidente della Regione Toscana Mia ricorda Loris Rispoli

Livorno 23 novembre 2025 Mia Diop Vicepresidente della Regione Toscana Mia ricorda Loris Rispoli

"Oggi Livorno perde Loris Rispoli.

“Oggi Livorno perde Loris Rispoli.

E con lui se ne va un pezzo di quella città che mi ha insegnato cosa significa non arrendersi mai davanti all’ingiustizia.

Loris era il fratello di Liana, una delle 140 vittime della strage del Moby Prince.

Da quel giorno del 1991 non si è mai fermato: ha cercato la verità quando molti volevano chiudere, ha preteso giustizia quando era più comodo dimenticare, ha trasformato un dolore indicibile in una forza collettiva che ha unito un’intera città.

È stato un punto di riferimento per chiunque creda nella verità come dovere morale, nella giustizia come fondamento della democrazia, nella memoria come atto di cura verso la comunità.

La sua voce, insieme a quella dell’Associazione 140, ha tenuto accesa una luce che continuerà a illuminare.

Poche settimane fa, in una delle mie ultime sedute in Consiglio comunale, abbiamo approvato all’unanimità la mozione per il Museo della Memoria sulla strage del Moby Prince.

Era un’idea sua. Sua e delle famiglie che con lui hanno combattuto per decenni.

Perdendo Loris, non perdiamo la sua eredità. Quel patrimonio di dignità, di lotta, di amore per la verità adesso passa a tutte e tutti noi. Il modo più concreto per onorarlo è continuare il percorso che ha iniziato: mantenere alta l’attenzione sulla vicenda del Moby Prince e trasformare la memoria in impegno concreto, nelle istituzioni e nelle comunità.

Alla famiglia, alle amiche e agli amici, e a chi ha camminato al suo fianco in questi anni, va l’abbraccio più sincero.

Ciao Loris.

IO SONO 141 ”

Mia Diop