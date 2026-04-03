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Michele Borghetti e Giulio Damari: 4 titoli italiani in due

Dama - Scacchi

3 Aprile 2026

Michele Borghetti e Giulio Damari: 4 titoli italiani in due

Livorno 3 aprile 2026 Michele Borghetti e Giulio Damari: 4 titoli italiani in due

Trionfo dei livornesi ai campionati italiani di dama internazionale, svoltisi ad Ostuni (BR). Il campionato si suddivideva in varie categorie di gioco e si svolgeva in due prove: quella a mosse rapide (blitz) e quello a tempo regolamentare, che richiede lunghe riflessioni. I nostri due alfieri, il Gran Maestro Michele Borghetti, 53 anni e il piccolissimo Giulio Damari, appena 8 anni e mezzo, hanno vinto entrambi i campionati, ognuno nella rispettiva categoria di gioco, Michele Borghetti negli over50 e Giulio nel gruppo “speranze”. Michele Borghetti, considerato a ragion veduta il più grande e titolato giocatore nella ultra centenaria storia della Federazionae Italiana, da una decina di anni ha quasi abbandonato l’attività agonistica. Negli ultimi tempi si è dedicato soprattutto all’insegnamento, dopo aver creato la “Scuola di dama” che porta il suo nome. Ma, ogni tanto, si diletta a partecipare a qualche torneo o campionato. E stavolta lo ha fatto partecipando e vincendo il titolo nella categoria “over50” sia nel campionato a tempo ridotto (blitz) e sia nel campionato a tempo normale. Una doppietta che fa a salire alla straordinaria cifra di 57 il numero dei titoli nazionali vinti. Ai quali aggiungere i 4 titoli mondiali a dama inglese, il titolo europeo nell’unica partecipazione, il titolo di Campione Olimpico dei giochi della mente, nonché lo straordinario record mondiale “bendato” stabilito nel lontano 18 agosto 2003 e, da allora, rimasto imbattuto. Un vero genio! A fargli compagna nell’aggiudicarsi entrambi i campionati, il piccolo Giulio Damari, appena 8 anni e mezzo e già al suo terzo titolo mondiale, dopo quello vinto lo scorso anno. Primo fra tutti i bimbi e bimbe italiani della sua fascia di età. Michele Borghetti, assieme al padre Gianfranco, rappresentano l’unico caso in Italia di padre e figlio Maestri (la massima categoria di gioco, anche se poi Michele ha anche quella onorifica di Gran Maestro) sia a dama italiana che internazionale. Una bella soddisfazione. Giulio Damari (nomen omen) appartiene invece ad una famiglia nella quale due sue sorelline sono, in Italia, fra le migliori giocatrici di dama in assoluto. Clara, già vicecampionessa in carica, ancora al secondo posto nel campionato di Ostuni nel gioco a tempo normale e terzo posto nel gioco rapido. Anna, alla sua prima esperienza nel gruppo dei minicadetti, nel quale ha trovato avversari anche di due anni più grandi, ha ottenuto due bellissimi piazzamenti nella prima parte della classifica. Da ricordare che Anna, quest’anno, è stata Campionessa italiana, della sua fascia di età, in una specialità di gioco di dama molto particolare: la dama frisone. Ricapitolando, su 8 partecipazioni, 4 primi posti, un secondo, un terzo e due piazzamenti nella prima metà della classifica. Bravissimi tutti! Nella foto, da sx a dx: Anna, Giulio e Clara Damari, Michele Borghetti

Michele Borghetti e Giulio Damari: 4 titoli italiani in due