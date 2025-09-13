Home

13 Settembre 2025

Michele Postiglione ha compiuto 102 anni

Livorno 13 settembre 2025 Michele Postiglione ha compiuto 102 anni

Ha compiuto 102 anni il sig. Michele Postiglione, nato in provincia di Potenza il 12 settembre 1923 e residente a Livorno dagli anni ‘60.

Michele è entrato a lavorare molto giovane al Banco di Roma, accettando, in quanto scapolo, tanti cambiamenti di sede in Italia e all’estero, persino in Africa. Poi si è stabilito a Livorno, anche per seguire negli studi l’affezionato nipote Angelo Mancusi.

Dopo la pensione Michele si è improvvisato costruttore, edificando tra l’altro il condominio in viale Mameli dove ha a lungo abitato.

Adesso ha qualche problema con la vista e si trova in una residenza sanitaria a Collesalvetti, dove si mantiene molto attivo ed è ammirato (ed anche un po’ invidiato) dagli altri ospiti e dal personale per la sua abilità nello svolgere gli esercizi di ginnastica.

Per festeggiare questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a Michele una scatola di pasticcini con gli auguri della città.