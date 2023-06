Home

13 Giugno 2023

Micio cerca casa, ha circa 60 giorni e aspetta te

Livorno 13 giugno 2023

Ciao, mi chiamo Micio e sono un gattino di circa due mesi. Sono stato affidato alle cure dell’associazione Ata-PC da chi mi ha fatto nascere e ora sono in cerca di una famiglia.

Sogno di avere una famiglia tutta per me, che mi ami, mi coccoli e mi faccia sentire al sicuro. Sono dolce, affettuoso e giocherellone. Mi piace fare le fusa, dormire sul divano e inseguire le palline. Sono anche molto intelligente e curioso, e imparo in fretta le regole della casa. Non vedo l’ora di incontrare la mia anima gemella umana. Se vuoi darmi una chance, contatta l’associazione Ata-PC e vieni a conoscermi. Ti prometto che non te ne pentirai, perché io ti darò tutto il mio amore incondizionato. Ti aspetto con il mio musino dolce e i miei occhioni teneri.

Per informazioni chiama ATA-PC al 331 3101075

