15 Settembre 2023

Livorno 15 settembre 2023 – Microcriminalità a Livorno, Tenerini (FI): “Salvetti e l’anomalia del PD sulla sicurezza di Livorno”

“Il problema della sicurezza a Livorno ha accompagnato, in questi 4 anni, il sindaco Salvetti e la sua giunta, generando insicurezza in chi vive quotidianamente la città.

Oggi, il problema microcriminalità, non può essere risolto scaricando la responsabilità su un Governo non affine al suo partito”.

Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini di Forza Italia, che sottolinea:

“A Livorno c’è un problema evidente di sicurezza e non è da oggi. La sicurezza della città è una responsabilità innanzitutto del primo cittadino, che meglio di tutti conosce la realtà territoriale.

Evidentemente l’amministrazione ha fallito in tal senso e non ha avviato una seria programmazione urbanistica volta alla bonifica delle zone più degradate.

Salvetti nota solo ora un problema evidente a molti oppure ha iniziato a fare campagna elettorale.

In questi anni tutte le volte che il nostro partito, in modo pacato e costruttivo, ha cercato di porre l’attenzione sulla questione siamo stati accusati di fare cattiva propaganda alla città.

Oggi lui parla non da Sindaco, ma da prossimo candidato alle lezioni amministrative, affrontando il tema in chiave populista e strumentale. Il PD ha governato il Paese per undici anni, durante i quali tali proclami non sono stati fatti.

Continua un governo della città anomalo, comunque meglio tardi che mai: Buongiorno Salvetti”.

