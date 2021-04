Home

Migliorato il decoro urbano di Torretta, l’intervento del Comune

13 Aprile 2021

Gli interventi del Comune nei quartieri cittadini

Migliorato il decoro urbano di Torretta

Livorno, 13 aprile 2021

Il Comune di Livorno prosegue il lavoro di miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano nei quartieri cittadini.

Dopo Salviano e Quercianella è la volta di Torretta, nella parte nord della città.

Gli interventi, in collaborazione con Aamps e Asa, hanno riguardato il taglio dell’erba; l’illuminazione pubblica; la rimozione di mezzi abbandonati; la pulizia delle caditoie; la derattizzazione.

In dettaglio gli interventi:

Taglio erba lato marciapiede in tutta Via De Pazzi fino all’incrocio con via della Cinta Esterna).

Ripristinato lampione alla curva tra via del Testaio e via de Pazzi.

Rimozione di materiali edili sul marciapiede senza protezione di sicurezza via del Testaio.

Rimozione di alcuni motorini senza targa e biciclette abbandonate in via del Testaio: i mezzi qualificati come abbandonati sono stati rimossi due volte: 7 febbraio e 18 marzo.

Abbandono rifiuti in Via del Testaio: La Polizia Locale sta monitorando la situazione.

Controllo di scarico abusivo nel fosso di Via de Pazzi. La questione è all’attenzione dell’Amministrazione comunale che tramite il coinvolgimento di vari soggetti, ha avviato le verifiche necessarie per la predisposizione di interventi volti alla risoluzione del problema.

Giardino pubblico via De Pazzi: nei prossimi giorni l’area verrà messa in sicurezza togliendo la vecchia recinzione.

Ratti in Via del Testaio e Via De Pazzi: AAMPS ha eseguito il controllo e dopo la pulitura delle caditoie avvierà il monitoraggio per la derattizzazione.

Fognatura Via del Testaio: ASA ha effettuato un intervento sulla fognatura nera.

In fase di programmazione l’intervento alle caditoie intasate in via del Testaio tra il civico 91/93 e in via de Pazzi accanto alla sede del Circolo nautico Torretta.

