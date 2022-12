Home

19 Dicembre 2022

Livorno 19 dicembre 2022 – Migranti a Livorno, Salvetti: “faremo tutto il necessario per la miglior accoglienza”

Le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti dopo l’annuncio del Governo che ha scelto Livorno come porto sicuro per l’attracco di una nave ONG con 62 migranti a bordo

“Il governo Meloni ha scelto Livorno come porto sicuro per far arrivare la nave Ong Sea-Eye4 con 62 migranti a bordo.

Io sono stato informato dal prefetto nella giornata del 17 dicembre, la nave al momento è nelle acque intorno a Malta e per giungere a Livorno ci vorranno tre giorni.

In questi tre giorni come Comune, in rete con prefettura, forze dell’ordine e protezione civile faranno tutto il necessario per la miglior accoglienza e per inserirli nel percorso stabilito dalle autorità nazionali che riguarda i migranti e il loro arrivo sul nostro territorio”

