Home

Cronaca

“Migranti a scuola”, riparte il progetto della Cgil per l’inclusione sociale

Cronaca

26 Novembre 2024

“Migranti a scuola”, riparte il progetto della Cgil per l’inclusione sociale

Livorno, 26 novembre 2024 Migranti a scuola, riparte il progetto della Cgil per l’inclusione sociale

A partire da giovedì 28 novembre ripartiranno i corsi della “Scuola del popolo”, progetto di inclusione sociale rivolto ai cittadini migranti promosso dalla Cgil provincia di Livorno. Le lezioni si terranno il lunedì e il giovedì presso la sede Anpi di via Terreni.

Venerdì scorso l’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro con l’assemblea dei lavoratori migranti tenutosi a Livorno presso il CAS Sant’Anna a cui hanno partecipato Valerio Melotti (segretario Cgil Livorno con delega all’immigrazione), Rexhep Paja (coordinatore dipartimento immigrazione Cgil Livorno) e Licia Mataresi (responsabile “Scuola del popolo Cgil Livorno”).

Grazie all’intesa raggiunta con il CPIA di Livorno le ore di formazione seguite presso la Scuola del popolo saranno trasformate in crediti formativi per poter accedere agli esami di lingua italiana A1 e A2, requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno.

Nel corso dell’incontro sono state inoltre analizzate le difficoltà dei lavoratori migranti ad inserirsi nel mondo del lavoro e sottolineata l’importanza di partecipare allo sciopero generale del prossimo 29 novembre.

Il primo ciclo di corsi della Scuola del popolo è partito a inizio 2024. L’obiettivo del progetto – realizzato grazie anche all’importante collaborazione con la Flc-Cgil Livorno – è fornire ai corsisti quelle competenze linguistiche necessarie per poter meglio interagire con l’ambiente in cui essi vivono e dunque relazionarsi in maniera autonoma. Anche le lezioni del secondo ciclo saranno messe in atto grazie all’iniziativa volontaria di ex docenti che metteranno il loro tempo libero a disposizione del bene collettivo.