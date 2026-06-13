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Cronaca

Migranti, attesa domani a Livorno la Ong Solidaire

Cronaca

13 Giugno 2026

Migranti, attesa domani a Livorno la Ong Solidaire

Livorno 13 giugno 2026 Migranti, attesa domani a Livorno la Ong Solidaire

Domani mattina, 14 giugno, attraccherà al porto di Livorno la nave della ONG Solidaire con a bordo 56 migranti, di cui 23 minori non accompagnati.

Questa mattina in Prefettura si è tenuta la consueta riunione di coordinamento per definire nel dettaglio le procedure di screening volte all’identificazione e all’accertamento dello stato di salute e di vulnerabilità dei naufraghi, salvati nel corso di un’operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.

La nazionalità prevalente dei migranti è bangladese, ma sono stati soccorsi anche alcuni cittadini somali ed egiziani.

I migranti adulti sono stati destinati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno all’accoglienza presso un centro nel Senese; i minori andranno invece in una struttura di accoglienza nella provincia di Chieti.