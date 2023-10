Home

Migranti minori in Toscana: Landi (Lega), nel giro di due anni 800 giovani potrebbero sparire dai radar

13 Ottobre 2023

Migranti minori in Toscana: Landi (Lega), nel giro di due anni 800 giovani potrebbero sparire dai radar

Livorno 13 ottobre 2023 – Migranti minori in Toscana: Landi (Lega), nel giro di due anni 800 giovani potrebbero sparire dai radar

“Quasi tutti maschi, in grandissima parte di una presunta età di poco inferiore ai 18 anni, quel tanto che basta per beneficiare del canale di accoglienza previsto, giustamente, per i migranti bambini o giovanissimi.

Oltre 800 persone senza documenti, sedicenti minorenni che, se prosegue il trend registrato in questi anni, con l’avvicinarsi della maggiore età, spariranno dai radar per non correre il rischio di essere rimpatriati.

Ricordo che dal 2018 ad oggi dai centri per minori in tutta la nazione sono spariti 21594 giovani migranti”.

Così il consigliere regionale della Lega Marco Landi commentando la risposta dell’assessore alle politiche sociali Serena Spinelli a un’interrogazione sulle presenze di minori stranieri non accompagnati. Interrogazione che traeva spunto dalle diverse soluzioni al problema dell’accoglienza dei migranti più giovani prospettate da autorevoli esponenti del Partito democratico.

“Una risposta evasiva, quella dell’assessore Spinelli, l’unica ad essersi esposta pubblicamente contro la realizzazione di un hub per minori stranieri non accompagnati avanzata dal sindaco di Prato e responsabile Immigrazione di Anci Matteo Biffoni.

Ipotesi sostenuta anche dal governo, che da parte sua ha potenziato l’accoglienza dei giovanissimi migranti e che sta lavorando per introdurre metodi più efficaci per verificare l’età e riservare le risorse destinate all’accoglienza dei minori solo a chi minore lo è.

Nessuna proposta invece da parte della giunta regionale, se non l’applicazione della legge Zampa. Legge che, ricordo all’assessore Spinelli, prevede la possibilità di realizzare hub per l’accoglienza dei minori, evitando casi inaccettabili di forzata convivenza con migranti adulti”, conclude Landi.

