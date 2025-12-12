Miguel Gotor: presenta il volume “L’omicidio di Piersanti Mattarella e gli anni delle stragi” all’incontro organizzato dal PD. Presente anche la vice presidente della Regione Mia Diop

Home

12 Dicembre 2025

Livorno, 12 dicembre 2025

Alle ore 16.00, Palazzo dei Portuali, Sala Conferenze (Via San Giovanni,19) si terrà la presentazione del volume L’omicidio di Piersanti Mattarella. L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980 di Miguel Gotor, un’opera che ricostruisce uno dei passaggi più drammatici e significativi della storia italiana recente. Attraverso una ricca documentazione e una lettura storico-politica rigorosa, Gotor colloca l’assassinio di Piersanti Mattarella all’interno di un intreccio di eventi che segnarono profondamente il Paese tra il 1979 e il 1980, dalle conseguenze del caso Moro alle stragi di Ustica e Bologna.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno, intende offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento sulla stagione che ha contribuito a ridisegnare gli equilibri politici nazionali, proiettando le sue ombre fino alla nascita della cosiddetta “Seconda Repubblica”.

All’apertura dell’incontro porteranno i loro saluti Mia Bintou Diop, Vicepresidente della Regione Toscana, Alessandro Franchi, Consigliere regionale e Segretario territoriale del PD, e Alberto Brilli, Segretario del PD Livorno. Seguirà un confronto con l’autore Miguel Gotor, cui si affiancheranno Martina Marchesi della Scuola Normale Superiore e Giovanni Brunetti dell’Università degli Studi di Udine e di ISTORECO Livorno. La discussione sarà coordinata da Rocco Garufo, Assessore del Comune di Livorno, che guiderà il dialogo sui contenuti del volume e sulla loro rilevanza per la comprensione del presente.

L’incontro è aperto a tutti e vuole essere un momento di riflessione collettiva sul valore della memoria repubblicana e sul significato delle vicende che hanno segnato profondamente la storia politica italiana.