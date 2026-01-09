Home

Sport

9 Gennaio 2026

Milena Masolini e Adam Gouem arrivano in Amaranto

Livorno 10 gennaio 2026 Milena Masolini e Adam Gouem arrivano in Amaranto

Due nuovi arrivi ad arricchire l’ambiziosa Società amaranto Atletica Libertas: si tratta della ventiduenne Milena Masolini, mezzofondista veloce con i suoi ottimi primati personali sugli 800 con 2’04”51 all’aperto e 2’06”88 indoor, atleta di vertice italiano con varie finali tricolori proveniente dall’ Atletica Valchiavenna che andrà a completare il mezzofondo amaranto al fianco di Giusti, Voliani, Succetti e alla giovanissima Silvestri.

In campo maschile ecco giungere a Livorno Adam Gouem, classe 2006, proveniente dall’ Atletica Edera Forlì, un atleta molto promettente da gran fisico, ostacolista già sotto osservazione da parte del settore tecnico della federazione che nel 2025 è riuscito a conquistarsi la finale sia ai campionati Italiani juniores Indoor che all’aperto, vanta ottimi tempi come 14”10 nei 110 ostacoli under 20, con un buon 14”80 in quelle assoluto e 8”15 sui 60 ostacoli indoor. Per lui una stagione importante dove potrà cresce accanto a Tommaso Triolo e al navigato Federico Quinti.

Curiosità e silenzio per quanto riguarda gli slot degli atleti stranieri che sicuramente saranno atleti di interesse internazionale.