“Milioni di euro PNRR a rischio restituzione”, Salvetti a Sorgente: “Una crociata che sfiora il ridicolo”

5 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025 “Milioni di euro PNRR a rischio restituzione”, Salvetti a Sorgente: “Una crociata che sfiora il ridicolo”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti interviene in risposta a Stella Sorgente in merito ai cantieri a Livorno finanziati con il PNRR

“Mi chiedete cosa penso delle esternazioni di Stella Sorgente sull’operato del sottoscritto e dell’amministrazione che guido da quasi sei anni?

Beh rispondo che l’ex vicesindaca della “disgraziata e fallimentare” era grillina a Livorno fa un po’ sorridere, si agita nel gridare che non facciamo niente come se fosse in preda ad una crisi di panico, mentre è in mezzo ad una Livorno che vede decine e decine di cantieri aperti e centinaia di realizzazioni.

Comprendo che il suo ruolo in questo momento sia scomodo perché è rimasta l’unico simbolo pubblico dell’amministrazione Nogarin che i livornesi ricorderanno come la più inutile e dannosa della storia recente della città.

Consiglio però a Stella Sorgente di lasciare stare questa crociata che sfiora il ridicolo.

In cinque anni è vero abbiamo fatto tanti progetti e abbiamo mostrato i rendering che questi progetti prevedevano, ma poi da quelli siamo passati alla realizzazione vera e propria e l’ex vicesindaca se ne deve fare una ragione, anche perché sono i cittadini a dircelo ogni giorno con una semplice frase che porto nel cuore nella testa “Bravi state trasformando Livorno”.

Gli esempi di progetti con rendering trasformati in cose concrete e realizzate sono un’infinità, Dal lungo mare ad Antignano e nella zona Terrazza e Baracchine alla Piazza del Luogo Pio con il Museo di Città, dai Portici di via Grande alle aree mercatali che proprio in questi giorni vedono la fase decisiva del restyling, dagli Hangar creativi oggetto di rigenerazione urbana all’ippodromo riaperto, Dai lavori iniziati dei pinqua Pnrr a Dogana d’acqua e in stazione alle Terme del Corallo riaperte bellissime e ulteriormente finanziate.

Potrei continuare ricordando tutti gli interventi sugli impianti sportivi con la palestra di via san Marino come fiore all’occhiello, Via Ricasoli e via Marradi, le scuole nuove costruite come in via coltellini e il recupero complessivo dei quartieri Shangai e Corea per concludere con gli altri progetti che dopo i rendering vedremo realizzati tipo sottopasso, Ospedale nuovo e rigenerazione di Piazza Garibaldi.

Insomma avrei l’occasione di continuare per molto tempo citando tutto quello che abbiamo fatto, finito o impostato, ma preferisco fermarmi chiedendo all’ex vicesindaca di avere il buon senso di non insistere con questa sua personale e inutile crociata perché di fronte ai cittadini, che hanno occhi e intelligenza per valutare bene come dimostrato alle ultime elezioni, non fa una bella figura”.

