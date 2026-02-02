Milla aspetta una famiglia: sei anni, tanta energia e un cuore da scoprire

Home

Livorno 2 febbraio 2026

Milla, sei anni e tanta voglia di correre: dal canile l’appello per un’adozione consapevole

Si chiama Milla, è una cagnolina di sei anni, dal fisico compatto e dall’aspetto che ricorda quello di un Corgi. È entrata nel canile comunale “La Cuccia nel Bosco” nel maggio 2025, trovata vagante sul territorio e mai reclamata. Da allora attende una famiglia che sappia guardare oltre le apparenze e riconoscere il suo valore.

Milla non è un cane “banale”: ha una personalità forte e ben definita, che la rende unica. Sa quello che vuole, osserva, prende le misure alle persone, ma quando si fida sa anche essere molto affettuosa. È una di quelle cagnoline che costruiscono il rapporto con il tempo, passo dopo passo, regalando poi legami sinceri e profondi.

Ama correre, muoversi, esplorare. Ha energia, vitalità e una dolcezza tutta sua, che emerge nei momenti di tranquillità e nelle attenzioni quotidiane. Per questo l’appello è rivolto a persone consapevoli, disposte a rispettare i suoi tempi e il suo carattere, offrendo a Milla non solo una casa; ma una vera relazione basata sulla fiducia.

Chi desidera conoscerla può farlo di persona: un incontro dal vivo è il modo migliore per scoprire chi è davvero Milla e capire quanto possa diventare una compagna speciale. La cagnolina si trova presso il canile comunale “La Cuccia nel Bosco”, in via del Vallin Buio 2, in zona Pian di Rota, ed è visitabile durante gli orari di apertura della struttura.

Per informazioni sull’adozione è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali dal lunedì al venerdì al numero 333 6115042 (in orario di ufficio), oppure Giovanna Giusti, presidente dell’associazione animalista ALCA, tutti i giorni al 370 3640233. È inoltre disponibile l’indirizzo email animali@comune.livorno.it.

Adottare Milla significa fare una scelta di cuore, ma anche di responsabilità: offrirle una seconda possibilità e ricevere in cambio un affetto autentico, costruito giorno dopo giorno.

