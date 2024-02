Home

Ambiente

15 Febbraio 2024

Livorno 15 febbraio 2024 – “M’illumino di meno”, il Comune aderisce all’iniziativa e spenge le luci

La sera di venerdì 16 febbraio spente le luci del Gazebo della Terrazza Mascagni, del Mercato Centrale e di piazza del Municipio

Il Comune di Livorno anche quest’anno aderisce alla campagna di sensibilizzazione per gli stili di vita ecosostenibili M’illumino di Meno, promossa da Caterpillar e Rai Radio 2, prevista per la giornata del 16 febbraio.

La data è simbolica in quanto ricorre, proprio a partire dal 2023, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e l’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, nonché della prima edizione della campagna.

L’invito di quest’anno è di superare i confini nazionali coinvolgendo una platea internazionale, invitando i partecipanti a cercare alleanze tramite i gemellaggi per i Comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende. Non a caso No borders è il titolo dell’edizione 2024, riferendosi al concetto di un ambiente da difendere – mari, oceani, foreste, ghiacciai – senza confini e, allo stesso modo, senza confini dev’essere anche l’azione dell’umanità verso la transizione ecologica.

L’obiettivo più importante della campagna M’illumino di Meno è quello di diffondere un chiaro messaggio sull’incidenza dei comportamenti quotidiani sui consumi energetici e sull’importanza di adottare stili di vita sostenibili per un uso efficiente delle risorse naturali.

Per questo motivo il Comune di Livorno, già coinvolto nelle edizioni precedenti con una serie di iniziative, aderisce alla XX edizione della campagna attraverso lo spegnimento dell’illuminazione pubblica Monumentale nella serata del 16 febbraio, in particolare del Gazebo di Terrazza Mascagni, il Mercato Centrale e piazza del Municipio.

Come di consueto, il Comune di Livorno invita tutte e tutti a condividere lo spirito dell’iniziativa spegnendo l’illuminazione, laddove possibile.

