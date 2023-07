Home

Milonga Solidaria, serata di tango argentino alla Terrazza Mascagni

6 Luglio 2023

Milonga Solidaria, serata di tango argentino alla Terrazza Mascagni

Livorno, 6 luglio 2023 – Milonga Solidaria, serata di tango argentino alla Terrazza Mascagni

Sabato 8 luglio la Terrazza Mascagni farà da cornice alla 16ª edizione della Milonga Solidaria, serata evento di tango argentino promossa e organizzata dall’associazione Ixnous in compartecipazione con Comune di Livorno, Lem (Livorno Euro Mediterranea) e Radio Faitango.

L’iniziativa è finalizzata, tramite la vendita dei biglietti d’ingresso, alla raccolta di fondi che saranno devoluti alla ONG Centro di Ricerca e Comunicazione Popolare sulla Salute (CICOPS) di Buenos Aires, per la gestione del Centro Culturale “La casa di Torquato Tasso”, punto di aggregazione e sostegno per i bambini poveri e gli adulti della favela La Boca della capitale argentina.

Il biglietto di ingresso è di 15 euro. La prevendita avrà inizio alle ore 18.30, un po’ prima, quindi, dell’avvio delle danze.

L’evento è stato presentato, a Palazzo Comunale dall’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi. Presenti Alessandra Carlesi ed Eva Gradassi rispettivamente presidente e socia dell’associazione Ixnous e Andrea Benassi presidente dell’associazione Thisintegra che si occuperà del punto ristoro.

“La Milonga Solidaria è una interessante occasione di ballo sociale in una delle cornici più belle della città, la Terrazza Mascagni. Evento suggestivo che ha anche una utilità sociale perché i proventi di questa manifestazione andranno alla ONG Cicops di Buenos Aires che lavora a La Boca, uno dei quartieri con più emergenzialità sociali della capitale argentina” ha ricordato l’assessore Lenzi.

La serata, aperta a tutta la cittadinanza e non solo agli appassionati di tango, avrà inizio alle ore 20 e si protrarrà fino alle 2. Sulla pista i presenti saranno trasportati dalle note dei dj Carlos Ansó e Gabriella Ceccherini. In programma (ore 22.30 circa) anche una performance dal vivo realizzata dall’associazione “Danzabilmente” di Marcella Gambino: otto ballerini diversamente abili e non, si esibiranno in un ballo di gruppo.

Nel corso della serata Webradio Faitango – La voce del tango assicurerà alcuni collegamenti dalla Terrazza Mascagni e raccoglierà interviste tra i presenti.

Nelle passate edizioni sono stati moltissimi gli appassionati, provenienti da tutta Italia e non solo, che hanno dato vita ad uno spettacolo unico e suggestivo, contribuendo a rendere l’appuntamento di Livorno uno dei più importanti a livello nazionale.

la presidente di Ixnous Alessandra Carlesi afferma:

“Questa edizione dopo tre anni di pausa per il Covid rappresenta un ritorno e quindi ha un valore per noi ancora più forte, perché il tango è camminare abbracciati e la musica e l’abbraccio sono tra le cose negate per lungo tempo”.

