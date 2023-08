Home

Milva l’ultima diva, la sua vita raccontata dalla figlia Marina Corgnati

17 Agosto 2023

LA STRAORDINARIA VITA DI UN’ARTISTA UNICA: MILVA L’ULTIMA DIVA, RACCONTATA DALLA FIGLIA MARINA CORGNATI A UN’ESTATE D’AUTORE

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 17 agosto 2023 – Milva l’ultima diva, la sua vita raccontata dalla figlia Marina Corgnati

La straordinaria vita di Milva, unica vera artista internazionale italiana, sarà raccontata giovedì 17 agosto alle ore 18:00 ad “Un’estate d’autore”; la rassegna curata dalla giornalista Elisabetta Cosci e organizzata dal Comune di Rosignano Marittimo, a ingresso libero, nel parco della Limonaia di Castello Pasquini, presso FITO, a Castiglioncello.

Ancora della storia di una donna, anzi dell’ultima Diva, si parlerà giovedì 17 agosto con Martina Corgnati che presenterà Milva, ultima diva.

Autobiografia di mia madre. Instancabile, volitiva, perfezionista, curiosa, elegante, ossessiva, generosa, eternamente insoddisfatta…

Questi sono soltanto alcuni degli aggettivi che definiscono Milva, l’ultima diva di un mondo che da Goro, sul Delta del Po, ha saputo aprirsi fino a Parigi, a Berlino, alla Russia e al Giappone. Martina Corgnati è sua figlia e di lei ci offre un racconto completo, dall’infanzia agli ultimi giorni, un racconto intimo come solo lo sguardo di una figlia può̀ essere, che non risparmia le fragilità e le contraddizioni di una donna insicura nel confronto continuo con il pubblico e con la critica, ma capace di affrontare il palco, e l’esistenza, con una forza e un talento straordinari.

Una donna complicata, impulsiva, esigente, egoista e generosa, raramente felice, estremamente eclettica, capace di passare dalle interpretazioni delle canzoni popolari alle musiche “vertiginosamente dissonanti” di Luciano Berio, dall’operetta al teatro impegnato di Bertolt Brecht, diretta da Giorgio Strehler.

Martina racconta le collaborazioni, gli incontri, le storie turbolente, tracciando un ritratto sincero, intimo e in parte inedito di una vera diva, forse l’ultima.

Corgnati Martina è docente di Storia dell’Arte presso la scuola dei beni culturali dell’Accademia di Brera di Milano.

Ha curato centinaia di mostre in Italia e all’estero e pubblicato molti volumi tra cui Meret Oppenheim. Afferrare la vita per la coda. La più completa biografia dedicata alla protagonista del surrealismo. I suoi interessi si concentrano in particolare sull’arte medievale e sui rapporti tra antico e moderno.

