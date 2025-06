Home

Cronaca

“MiMo Simula”: si chiude il primo torneo di simulazioni di soccorso d’emergenza promosso dalla Misericordia di Montenero

Cronaca

23 Giugno 2025

“MiMo Simula”: si chiude il primo torneo di simulazioni di soccorso d’emergenza promosso dalla Misericordia di Montenero

Livorno 23 giugno 2025 “MiMo Simula”: si chiude il primo torneo di simulazioni di soccorso d’emergenza promosso dalla Misericordia di Montenero

Con un’ultima simulazione notturna nei boschi del Castellaccio si è conclusa, mercoledì scorso, la prima edizione del torneo “MiMo Simula”, il nuovo progetto ideato dalla Misericordia di Montenero e partito lo scorso 21 febbraio. Non un semplice addestramento, ma un vero e proprio percorso formativo a tappe, pensato per rafforzare le competenze dei volontari, consolidare i legami tra colleghi e far crescere la cultura dell’emergenza sul campo.

Cinque incontri, da febbraio a giugno, con prove pratiche a squadre, valutate dal Settore Formazione dell’associazione, e una premiazione finale in programma durante la festa d’estate della Misericordia. I partecipanti? Tutti i soccorritori dell’associazione, giovani e meno giovani, uniti dallo spirito di collaborazione e dall’entusiasmo per un progetto che ha saputo unire professionalità, passione e spirito di squadra.

Il gran finale si è svolto in uno scenario notturno particolarmente suggestivo:

i boschi del Castellaccio, trasformati per l’occasione in teatro di un incidente simulato, grazie alla presenza di attori, figuranti e una truccatrice specializzata che ha reso l’ambientazione straordinariamente realistica. L’obiettivo era quello di mettere alla prova la prontezza dei volontari in condizioni operative complesse, tra oscurità e difficoltà ambientali.

“La simulazione è uno strumento prezioso – spiegano dalla Misericordia – non solo per formare i soccorritori, ma anche per creare un gruppo più coeso e motivato. MiMo Simula ha voluto essere proprio questo: un modo per imparare divertendosi, confrontarsi e migliorarsi insieme, indipendentemente dall’età o dall’esperienza.”

L’associazione ha voluto ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: partecipanti, volontari, formatori, attori e truccatori, sottolineando che “questa è solo la prima edizione: siamo già al lavoro per migliorare e riproporre il progetto nei prossimi anni”.

“MiMo Simula”: si chiude il primo torneo di simulazioni di soccorso d’emergenza promosso dalla Misericordia di Montenero