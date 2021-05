Home

“Mimosa non è un fiore”: in uscita il romanzo del livornese Banchieri, una storia sui giorni successivi all’alluvione del 2017

3 Maggio 2021

Livorno 3 maggio 2021

Sta per uscire, ed è già in prevendita per Edizioni La Gru, il romanzo “Mimosa non è un fiore”.

Una madre che lotta per crescere sua figlia, una donna sola e chiusa in sé stessa, una città ferita.

Questa è una storia di speranza e di resilienza, una storia di amore materno, di cadute nel fango e di rinascite.

Un romanzo che racconta i giorni successivi all’alluvione di Livorno del 2017 e l’incontro tra due donne che cambierà per sempre le loro vite.

Il romanzo è scitto dal livornese Carlo Banchieri

Carlo Banchieri (Livorno, 1980) ha sempre lavorato come operaio. Ha pubblicato Sulla strada per Olmo Antico (2012) e Un mondo imperfetto e altri racconti (2013). Scrive racconti. E viene spesso premiato

https://www.edizionilagru.com/ 14-piano/256-mimosa-non-e-un- fiore-9791280204127.html

Il libro uscirà a maggio

