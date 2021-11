Home

Mina-Celentano, esce la raccolta dei duetti e un brano inedito

13 Novembre 2021

Mina-Celentano, esce la raccolta dei duetti e un brano inedito

Livorno 13 novembre 2021

“MinaCelentano – The Complete Recordings” è così che si intitola la raccolta delle registrazioni in studio dei duetti di Mina e Adriano Celentano

La raccolta conterrà un nuovo brano, inedito, dal titolo “Niente è andato perso“, inciso dalle due leggende a coronamento del loro feeling umano e artistico.

La raccolta (su etichetta Clan Celentano srl / Pdu Music & Production Sa, distribuzione Sony Music) dal 26 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e nelle versioni Hardcoverbook e Digifile (entrambe con doppio cd); e dal 10 dicembre saranno disponibili anche un Box Deluxe contenente il doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri (Lato A: Niente è andato perso/Lato B: Eva), e due versioni in vinile (doppio LP colorato e doppio LP Black 180gr). Tutte le versioni comprendono un prestigioso libro fotografico contenente scatti inediti dei due artisti.

Questa la tracklist dei brani che compongono “The Complete Recordings”: Niente è andato perso (inedito); Eva; A un passo da te; Brivido felino; Ma che ci faccio qui; Acqua e sale; Amami amami; È l’amore; Io non nolevo; Come un diamante nascosto nella neve; Specchi riflessi; Che t’aggia di’; Non mi ami; Messaggio d’amore; Sempre sempre sempre; Se mi ami davvero; Ti lascio amore; Sono le tre; Dolce fuoco dell’amore.

