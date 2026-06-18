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Cronaca

Minacce a una bambina, Potenti (Lega): «Frenare sul nascere l’indottrinamento islamico»

Cronaca

18 Giugno 2026

Minacce a una bambina, Potenti (Lega): «Frenare sul nascere l’indottrinamento islamico»

Livorno 18 giugno 2026 Minacce a una bambina, Potenti (Lega): «Fermare sul nascere l’indottrinamento islamico»

Manfredi Potenti(Lega): “Livorno: monitorare l’ordine pubblico in città. Focus sull’area del Parterre. Nostra interrogazione sulla questione al Ministro dell’Interno.”

“Tutte le aree pubbliche della città di Livorno devono essere utilizzate dai cittadini senza che vi siano problemi per la loro incolumità. A tal proposito, in riferimento alla zona del Parterre, recentemente sotto i riflettori dopo la grave minaccia di morte ricevuta da una ragazzina a cui veniva intimato d’indossare il burqa, esprimo la mia soddisfazione per l’immediata presa di posizione del Prefetto Dionisi che ha convocato una riunione operativa per analizzare le criticità di quel posto. Occorre anche monitorare una potenziale presenza di soggetti che mirano all’indottrinamento islamico, fenomeno che deve essere frenato sul nascere. Per tutto ciò, ho deciso di presentare un’interrogazione al Ministro dell’Interno con lo scopo di fare chiarezza su quello che sta succedendo nella città labronica. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità e sono certo che le Forze dell’ordine, ben coordinate dal Prefetto, sapranno dare risposte valide ed immediate alla collettività.”

Così il Sen. Manfredi Potenti della Lega.