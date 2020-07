Home

Minacce al PD Livorno durante diretta Facebook, scatta la denuncia

26 Luglio 2020

Livorno 26 luglio 2020 – Durante la diretta facebook della prima riunione del forum scuola promossa dal Partito Democratico, questo signore ha ritenuto di dover commentare l’evento con queste parole: “merde io vi do fooo”.

L’offesa e la minaccia fatta è chiara e diretta sia nei confronti del Partito Democratico, dei suoi dirigenti, nonché rappresentanti istituzionali impegnati nell’evento pubblico ( Libera Camici vicesindaca, Francesca Cecchi e Federico Mirabelli Consiglieri Comunali )

Ci ho pensato, ho preso tempo e considerata la gravità di quanto scritto, ho deciso di ricorrere alle vie legali. Per questo darò mandato al nostro rappresentante legale di sporgere denuncia per diffamazione e minacce.

Molti pensano che i social network siano uno spazio dove poter offendere, denigrare e minacciare liberamente le persone o i soggetti organizzati senza nessuna conseguenza.

Ci sono dei limiti che non possono e non si devono superare, come in questo caso.

La politica anche in questo campo ha le sue responsabilità: le forze politiche possono e devono essere un riferimento positivo mantenendo un confronto civile, abbandonando qualsiasi linguaggio ostile, soprattutto oggi che stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e siamo alla vigilia di una importante campagna elettorale per le elezioni regionale.

Federico Mirabelli

Segretario Unione Comunale PD Livorno