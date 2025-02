Home

Cronaca

Minacce e aggressione sull’autobus: denunciato un 40enne a Livorno

Cronaca

21 Febbraio 2025

Minacce e aggressione sull’autobus: denunciato un 40enne a Livorno

Livorno 21 febbraio 2025 Minacce e aggressione sull’autobus: denunciato un 40enne a Livorno

Momenti di tensione su un autobus del trasporto pubblico urbano nel centro cittadino, dove un uomo sulla quarantina ha dato in escandescenze, costringendo l’autista a interrompere la corsa.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno ha permesso di fermare il responsabile, che è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe perso la calma dopo che il mezzo non si era fermato alla fermata richiesta. La sua reazione è stata immediata e violenta: si sarebbe avvicinato con tono aggressivo all’autista, minacciandolo e arrivando persino a sputargli in faccia. Non contento, avrebbe anche dichiarato di conoscere l’identità e l’indirizzo del conducente, aumentando il clima di paura a bordo.

Di fronte all’escalation della situazione, l’autista è stato costretto a interrompere la corsa per motivi di sicurezza e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo mentre tentava di allontanarsi a piedi. Dopo averlo identificato, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del personale che opera nei trasporti pubblici, spesso esposto ad aggressioni e atti di violenza da parte di utenti esasperati o poco rispettosi delle regole