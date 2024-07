Home

6 Luglio 2024

Livorno 6 luglio 2024 – Minaccia i poliziotti, “sono un camorrista se non ve ne andate vi sparo”. Denunciato un 52enne

Nella serata di ieri le volanti della polizia intervenivano presso un esercizio commerciale di viale Leonardo da Vinci per una segnalazione di un uomo in evidente stato d’ebrezza.

Nella veranda esterna di un bar, gli agenti della volante trovavano il soggetto, un italiano del 1972 senza fissa dimora con numerosi pregiudizi di polizia, che in evidente stato di ebbrezza alcolica infastidiva con il suo comportamento gli altri avventori.

Gli agenti invitavano il soggetto a mostrare un documento di riconoscimento per la sua identificazione e l’uomo infastidito e non collaborativo minacciava gli operatori asserendo di essere un camorrista e che se non lo avessero lasciato in pace li avrebbe ammazzati tutti.

Gli operatori di Polizia provvedevano, pertanto, ad accompagnare l’uomo negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti facendolo salire sull’auto di servizio, con molta difficoltà vista la sua opposizione.

Al termine degli accertamenti l’uomo veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza, minaccia e rifiuto di fornire le sue generalità.