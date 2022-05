Home

Cronaca

12 Maggio 2022

Minacciano barista col coltello e asportano 600 euro dalla cassa

Livorno 12 maggio 2022

Rapina al bar tabacchi La Differenza in via Garibaldi, dipendente minacciato con un coltello

Sono stati attimi di paura quelli vissuti dal dipendente del bar tabacchi nel tardo pomeriggio del 10 maggio. Dopo le 18.30 due persone dopo aver atteso che i clienti uscissero dal locale, sono entrati nell’attività e sotto la minaccia di un coltello hanno svuotato il registratore di cassa portando via 5-600 euro. Il tutto è accaduto in poco tempo poi i due rapinatori si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Livorno per raccogliere la testimonianza e le descrizioni dei due uomini

