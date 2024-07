Home

Minacciata con un coltello consegna le scarpe alla rapinatrice

4 Luglio 2024

Stazione, scarpe al centro di una rapina: donna minacciata con coltello

Livorno 4 luglio 2024 – Minacciata con un coltello consegna le scarpe alla rapinatrice

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno proceduto all’arresto di una cittadina domenicana 41enne. L’accusa è rapina ai danni di una coetanea

La malvivente in piena notte, mentre si trovava nel piazzale della locale stazione ferroviaria di Livorno Centrale nella zona di sosta dei taxi; avrebbe avvicinato una donna e, minacciandola con un coltello, si sarebbe fatta consegnare le scarpe che indossava, lasciandola scalza in strada in piena notte.

La vittima nell’immediatezza ha composto il 112NUE. Il rapido intervento di una gazzella dell’Arma in servizio notturno ha permesso di rintracciare e bloccare la rapinatrice 41enne. tPer la 41enne trovata in possesso della refurtiva e di un coltello da intaglio a lama fissa della lunghezza di 15 centimetri che è stato sottoposto a sequestro; è scattato l’arresto per il reato di rapina aggravata trovandola

L’arrestata, terminate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno; è stata accompagnata presso il carcere di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

