11 Gennaio 2024

Livorno 10 gennaio 2024 – Minerva, pitbull di 10 mesi salvata da Oipa cerca casa

La sezione di Livorno dell’associazione Oipa (organizzazione internazionale protezione animali che da quarant’anni lotta in Italia e nel mondo per la salvaguardia dei diritti animali) cerca una casa per Minerva, una cucciola di pitbull di 10 mesi

L’associazione sul suo sito web lancia l’appello per l’adozione e racconta la storia della “pitbullina” che di seguito riportiamo con il link per una eventuale adozione

“Chi decide di convivere con un amico a 4 zampe ha l’obbligo di trattarlo nel pieno rispetto delle sue esigenze etologiche. I cuccioli, si sa, hanno bisogno di crescere, di esprimere la loro grande vitalità e richiedono tantissime attenzioni e accortezze. Giocando con foga possono farsi del male e carichi di tante energie hanno necessità di fare molto movimento.

Impedire loro di esprimersi, magari confinandoli all’esterno della casa, isolandoli e vietandogli l’accesso ai locali dove possono stare insieme alla famiglia, è il peggior maltrattamento che gli si possa infliggere.

È il caso di Minerva; una pitbullina di appena 10 mesi di vita che veniva tenuta legata con una corda molto corta alla recinzione di un giardino lasciato in stato di grande incuria.

La cucciola non solo era in stato di forte stress a causa della costrizione che le era imposta; ma viveva in un contesto di estremo degrado. Priva di un riparo e di acqua, con solo una pedana di legno come giaciglio; attorno a lei erano buttati a terra ogni genere di oggetti. Stracci, vecchie scarpe, bottiglie e secchi di plastica, assi di legno.

Grazie all’intervento dei volontari dell’OIPA di Livorno, la cucciola è stata sottratta dalla misera condizione in cui era costretta. E’ stata visitata ed è in attesa di essere sterilizzata. Ospite di un rifugio, sta seguendo un percorso di socializzazione ed è in cerca di una famiglia che possa donarle una nuova vita”.

Se sei interessato all’adozione di Minerva chiedi informazioni ai volontari dell’OIPA di Livorno

