Ministro Orlando al tearo Goldoni, USB annuncia un presidio

12 Gennaio 2022

Livorno 12 gennaio 2022

Nella giornata di sabato 15 gennaio, il Ministro del lavoro Orlando ha annunciato la sua presenza a Livorno.

L’Unione Sindacale di Base ha annunciato un presidio dalle ore 10:30 di fronte al teatro Goldoni.

La volontà è quella di mobilitare delegazioni di lavoratori che operano in appalto a partire da quelli MT logistica licenziati.

“Vorremmo che una delegazione parlasse direttamente con il Ministro per esporre le gravi problematiche del mondo del lavoro nella nostra città.

Non solo licenziamenti e appalti al ribasso (nonostante in alcuni settori non vi sia alcuna crisi ma solo volontà di aumentare i profitti) ma soprattutto la questione del lavoro povero.

In tutti i settori ormai “spopola” il lavoro povero. Lavoratori che, a causa di contratti nazionali il più delle volte firmati direttamente dai cosidetti sindacati maggiormente rappresentativi, prestano la loro opera per una paga base che non supera i 5/6 euro netti l’ora.

Multiservizi, logistica, ristorazione e pulizie solo per fare degli esempi.

Il nostro paese ha bisogno di una legge che istituisca un salario minimo almeno a 10 euro netti l’ora.

Il minimo indispensabile per soppravvivere. Anche e soprattutto in questa fase di aumento vertiginoso dei pressi di tutti i beni primari.

Invitiamo pertando tutti gli interessati e interessate a partecipare al presidio di sabato 15 gennaio”

