13 Agosto 2025

Minore sorpreso con i gioielli di un pensionato, denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, hanno condotto un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di individuare e denunciare all’AG per i Minorenni di Firenze un minore originario della Campania, ritenuto responsabile di tentata truffa ai danni di un anziano del posto.

L’operazione è maturata nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, seguendo le linee condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, tesi a incrementare l’azione di contrasto alle truffe.

In particolare, la vittima, un pensionato ultrasettantenne, ma con trascorsi operativi nelle Forze Armate, ha avuto la prontezza di capire di essere vittima di una dinamica truffaldina secondo l’ormai nota tecnica del “finto maresciallo”, mantenendo la calme e avviando una immediata chiamata alla centrale operativa dei Carabinieri di Livorno, attraverso il 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) riferendo di essere stato raggiunto al telefono, sia sul fisso di casa che sul suo dispositivo mobile, da una numerazione a lui sconosciuta da cui un ignoto interlocutore, spacciandosi per maresciallo dei Carabinieri, avrebbe cercato di indurlo a consegnare tutti i propri beni preziosi e dei contanti ad una ulteriore persona incaricata che si sarebbe presentata di lì a poco a casa sua, peraltro adducendone il motivo nella necessità di dover verificare che i preziosi in questione non fossero provento di un’asserita rapina appena consumatasi nel comune.

I Carabinieri, hanno quindi predisposto ed avviato tempestivamente un servizio esterno di polizia giudiziaria in abiti civili, recandosi presso l’abitazione della vittima in cui, di lì a poco, hanno riscontrato l’arrivo di un giovane che, con atteggiamento guardingo, si è avvicinato alla vittima che, come da istruzioni del malvivente sedicente maresciallo, lo attendeva fuori dal portone d’ingresso con un plico che avrebbe dovuto contenere i valori richiesti. Nel giro di pochi istanti il complice del sedicente maresciallo, sempre in continua comunicazione telefonica con la vittima, ritirato il plico è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Livorno quindi perquisito e compiutamente identificato. La vittima ha inteso presentare la querela ai Carabinieri. Il giovane bloccato è risultato essere un minore, 17enne, ed è stato affidato ai genitori. A suo carico è stata inoltrata comunicazione di reato alla competente Procura dei Minori di Firenze per condotta riconducibile al reato di tentata truffa.

