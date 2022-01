Home

Minori disabili, per le famiglie un contributo da 700 euro

17 Gennaio 2022

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

Entro il 30 giugno vanno presentate le richieste al Comune

Livorno, 17 gennaio 2022

Entro il 30 giugno le famiglie con figli minori disabili gravi possono presentare al Comune di residenza richiesta di contributo, sulla base della legge regionale n. 73 del 2018

Il contributo annuale è pari a 700 euro per ogni minore disabile, in presenza di un’accertata condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 29.999 euro.

L’accesso al sistema per l’inserimento delle domande può essere effettuato all’indirizzo web: https://web.regione.toscana.it/saf45

Altri requisiti necessari per ottenere il contributo:

– ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo;

– l’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale; indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

– sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi; in strutture non occupate abusivamente, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo;

Per informazioni:

Ufficio Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non autosufficienza

Stefania Buonaccorsi 0586/824185

sbuonaccorsi@comune.livorno.it

